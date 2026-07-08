Thierry Henry cảnh báo về con quái vật bên trong Lionel Messi sau màn ngược dòng của Argentina Argentina lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Ai Cập. Huyền thoại Thierry Henry sau đó đã hé lộ về bản năng sát thủ đáng sợ của Messi mỗi khi bị dồn vào thế bí.

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ là một cuộc đối đầu bóng đá thông thường; đó là một bài kiểm tra về bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, khi hy vọng dường như đã lịm tắt, Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh vẫn là tâm điểm của thế giới bóng đá, ngay cả ở tuổi 39.

Cuộc lội ngược dòng từ bờ vực thẳm

Argentina bước vào trận đấu với tư thế của kẻ bề trên, nhưng kịch bản trên sân lại diễn ra theo cách không ai ngờ tới. Đại diện Nam Mỹ sớm phải nhận gáo nước lạnh khi bị Ai Cập dẫn trước tới hai bàn. Áp lực đè nặng lên vai Messi khi chính anh thực hiện hỏng quả phạt đền ở đầu trận, một khoảnh khắc khiến nhiều người tin rằng thời gian đã thực sự bắt kịp El Pulga.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn có chỗ cho những kịch bản điên rồ nhất. Khi đồng hồ điểm sang phút 75, bản năng của một thiên tài đã thức tỉnh. Messi thực hiện đường kiến tạo sắc lẹm để Cristian Romero rút ngắn tỷ số, nhen nhóm lại hy vọng cho Albiceleste. Chỉ ít phút sau, chính anh là người dứt điểm quyết đoán để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, trước khi Enzo Fernandez hoàn tất màn ngược dòng không tưởng bằng bàn thắng ở phút bù giờ thứ ba (90+3).

Henry có những chia sẻ thú vị về Messi sau trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Lời cảnh báo từ Thierry Henry: Đừng đánh thức con quái vật

Chứng kiến những giọt nước mắt và sự bùng nổ của Messi, Thierry Henry - người đồng đội cũ tại Barcelona - không hề cảm thấy ngạc nhiên. Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu, huyền thoại người Pháp đã dùng từ "con quái vật" để mô tả về tinh thần cạnh tranh ẩn sâu bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh của Messi.

Henry hồi tưởng lại những kỷ niệm trên sân tập tại Camp Nou, nơi anh từng tận mắt chứng kiến sự thay đổi thái độ đáng sợ của Messi mỗi khi cảm thấy bị bất công:

"Điều đặc biệt đối với Leo là, đôi khi đừng đánh thức con quái vật. Trong các buổi tập, khi Messi bị phạm lỗi và huấn luyện viên không thổi còi, cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn. Messi sẽ đi đoạt bóng và ghi ba bàn liên tiếp. Cướp bóng, ghi bàn, lại cướp bóng, lại ghi bàn. Cậu ấy sẽ quay lại và nói: 'Lần sau hãy thổi phạt nhé'. Khi cậu ấy rơi vào trạng thái đó, không ai có thể ngăn cản", Henry tiết lộ.

Giá trị của ý chí trong kỷ nguyên mới

Câu chuyện của Henry không chỉ là một giai thoại về quá khứ, mà nó giải thích trực diện cho những gì đã xảy ra trước Ai Cập. Ở tuổi 39, Messi có thể không còn duy trì được tốc độ xé gió hay khả năng rê dắt qua 5-6 cầu thủ như thời đỉnh cao, nhưng ý chí không bao giờ bỏ cuộc và khao khát chiến đấu tột độ vẫn vẹn nguyên.

Sự bùng nổ trong 15 phút cuối trận không chỉ là kết quả của kỹ thuật cá nhân, mà là sự giải phóng năng lượng từ một tinh thần bị tổn thương sau quả phạt đền hỏng ăn. Messi đã chọn cách đáp trả áp lực bằng hành động, biến sự thất vọng thành động lực để kéo cả tập thể Argentina đi tiếp.

Chiến thắng 3-2 trước Ai Cập đưa Argentina tiến vào tứ kết, nhưng quan trọng hơn, nó gửi đi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ: Lionel Messi vẫn ở đó, và "con quái vật" bên trong anh luôn sẵn sàng thức tỉnh bất cứ khi nào đội bóng cần anh nhất. Nhìn chung, sự hiện diện của Messi tại World Cup 2026 không chỉ là một chuyến dạo chơi dưỡng già, mà là hành trình của một chiến binh đang nỗ lực bảo vệ ngai vàng của mình.