Thông tin Thiết bị vệ sinh chính hãng: Người tiêu dùng cần thận trọng trước hàng giả, hàng nhái Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà ở ngày càng tăng cao, thị trường thiết bị vệ sinh cũng trở nên vô cùng sôi động. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển này là nguy cơ người tiêu dùng phải đối mặt với nạn hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình và tâm lý mua sắm.

Thị trường thiết bị vệ sinh còn nhiều rủi ro từ hàng giả, hàng nhái

Là nhóm sản phẩm thiết yếu, được sử dụng thường xuyên trong gia đình và các dự án xây dựng, thiết bị vệ sinh đòi hỏi rất cao về độ bền và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện tràn lan các mặt hàng hàng không rõ nguồn gốc, nhái thương hiệu hoặc chất lượng không đúng quảng cáo.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra và xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Đơn cử như cuối tháng 12/2025 tại Ninh Bình, cơ quan Quản lý thị trường đã tạm giữ hơn 5.500 thiết bị vệ sinh không rõ nguồn gốc (trị giá trên 325 triệu đồng), từ vòi nước, bát sen đến phụ kiện xả.

Hệ quả của việc mua phải hàng nhái là sản phẩm nhanh chóng xuống cấp, mất thẩm mỹ. Ngoài ra, các thiết bị kém chất lượng rất dễ bị rò rỉ, giảm độ bền và hư hỏng linh kiện âm tường, gây tốn kém chi phí sửa chữa, thay mới sớm hơn dự kiến. Với các dự án lớn, việc sử dụng thiết bị không đạt chuẩn còn ảnh hưởng đến tiến độ thi công và gia tăng chi phí vận hành lâu dài.

Thị trường thiết bị vệ sinh vẫn tiềm ẩn hàng giả, hàng nhái, gây rủi ro về chất lượng và chi phí

Giá rẻ và hình thức tương đồng khiến người mua dễ nhầm lẫn

Một trong những khó khăn lớn với người tiêu dùng là phân biệt chất lượng thực tế của sản phẩm. Nhiều mặt hàng giả được gia công bề mặt sáng bóng, kiểu dáng tương tự hàng thật, trong khi các yếu tố quyết định độ bền như chất liệu, lõi van hay công nghệ mạ khó nhận biết bằng mắt thường. Đứng trước sự tương đồng về ngoại quan nhưng chênh lệch lớn về giá, tâm lý muốn tiết kiệm dễ khiến người mua “xiêu lòng”.

Song song đó, sự bùng nổ của các kênh bán hàng trực tuyến cũng tạo điều kiện cho chiêu trò mượn hình ảnh chính hãng để quảng bá các chương trình "xả kho", "thanh lý cắt lỗ". Việc mua sắm từ xa khiến khách hàng không thể trực tiếp kiểm tra độ đầm tay, trọng lượng hay độ hoàn thiện thực tế của sản phẩm.

Thói quen mua hàng cảm tính tại các cửa hàng nhỏ lẻ không ủy quyền hoặc phó mặc hoàn toàn cho đơn vị thi công cũng là nguyên nhân phổ biến. Việc thiếu chủ động trong khâu kiểm soát nguồn gốc đầu vào khiến nhiều gia đình vô tình đưa các thiết bị không đạt chuẩn vào công trình của mình.

Nhà phân phối chính hãng góp phần kiểm soát nguồn gốc sản phẩm

Trước thực trạng kể trên, việc chọn mua thiết bị vệ sinh tại các đơn vị phân phối ủy quyền chính thức được xem là giải pháp giúp người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi. Đóng vai trò là cầu nối uy tín, Công ty Cổ phần Thương mại Kim Quốc Tiến - Siêu thị thiết bị vệ sinh và nhà bếp tại Việt Nam - khẳng định vị thế nhờ cam kết mang đến các sản phẩm thiết bị vệ sinh chính hãng, minh bạch về hóa đơn chứng từ và đầy đủ chứng nhận xuất xứ, chất lượng từ nhà sản xuất.

Không chỉ giải quyết nỗi lo hàng nhái, Kim Quốc Tiến còn mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng với hệ thống sản phẩm thiết bị vệ sinh như: bồn cầu, bồn tắm, lavabo, bồn tiểu,... phong phú từ các thương hiệu uy tín như TOTO, Inax, Caesar, Viglacera,... Mỗi thiết bị đều đi kèm chính sách bảo hành chính hãng, tem chống giả nguyên vẹn và trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Đơn vị còn ghi điểm nhờ dịch vụ tư vấn giải pháp tối ưu cho từng công trình, từ nhà ở dân dụng đến các dự án thương mại. Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng chính sách giá niêm yết minh bạch giúp Kim Quốc Tiến trở thành điểm đến tin cậy, giúp các chủ nhà và chủ đầu tư tối ưu ngân sách mà vẫn yên tâm về chất lượng vận hành lâu dài.

Kim Quốc Tiến - Đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh chính hãng, minh bạch về nguồn gốc - xuất xứ

Lời khuyên của Kim Quốc Tiến: Nên kiểm tra gì khi mua thiết bị vệ sinh?

Theo đại diện Kim Quốc Tiến, để hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, kém chất lượng, người tiêu dùng nên ưu tiên kiểm tra các yếu tố nhận diện như: tem chống hàng giả, logo, mã QR truy xuất nguồn gốc, giấy bảo hành,.... Đồng thời, cần yêu cầu đơn vị bán cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến xuất xứ sản phẩm.

Bên cạnh đó, người mua cũng nên xem xét tính phù hợp của thiết bị với công trình thực tế. Các thông số như diện tích lắp đặt, tâm xả, áp lực nước hoặc hệ thống cấp thoát nước cần được kiểm tra trước khi lựa chọn sản phẩm nhằm hạn chế phát sinh khi thi công và sử dụng.

Sự chủ động kiểm tra kỹ lưỡng từ nguồn gốc đến đặc tính kỹ thuật chính là chìa khóa giúp các gia đình kiến tạo không gian sống tiện nghi và bền vững. Để tham khảo các thiết bị vệ sinh đạt chuẩn và nhận giải pháp tư vấn phù hợp, người tiêu dùng có thể tìm hiểu tại các kênh thông tin chính thức của Kim Quốc Tiến hoặc đến trực tiếp showroom để được hỗ trợ.

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