Tin mới

    Thiết kế bút Slim Pen 2 trên ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11: Đẹp mắt nhưng liệu có thực dụng?

    Tuệ Nhân30/06/2026 04:54

    ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 mang đến sự thay đổi lớn với khe sạc Slim Pen 2 tích hợp, hứa hẹn sự gọn gàng nhưng lại đánh đổi bằng trải nghiệm cầm nắm và tính tương thích.

    ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 đánh dấu sự lột xác về ngoại hình sau hai năm Lenovo giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cũ. Thay đổi đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở lớp vỏ mà còn ở cách hãng xử lý phụ kiện đi kèm: khe sạc từ tính mới dành cho bút Slim Pen 2, một giải pháp nhằm tối ưu hóa tính thẩm mỹ và sự an toàn khi di chuyển.

    Cải tiến thiết kế: Khe sạc từ tính âm vào thân máy

    Thay vì để bút hít vào cạnh máy hoặc nắp lưng như các phiên bản tiền nhiệm, Lenovo đã tạo ra một hốc lõm từ tính ở cạnh trước phía dưới của ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11. Khi đặt bút vào, Slim Pen 2 nằm gần như phẳng hoàn toàn với khung máy, tạo nên một diện mạo liền mạch và tinh tế hơn hẳn các giải pháp cũ.

    Slim Pen 2 nằm gọn gàng và gần như phẳng trong khe cắm của máy
    Slim Pen 2 nằm gọn gàng và gần như phẳng trong khe cắm của máy

    Thiết kế này giải quyết triệt để vấn đề bút dễ bị rơi mất khi người dùng cất máy vào túi xách hoặc di chuyển thường xuyên. Cơ chế lưu trữ trong khung máy (on-board magnetic garage) tỏ ra đáng tin cậy hơn nhiều so với việc để bút treo lơ lửng ở các cạnh máy vốn rất dễ bị va quệt.

    Những đánh đổi về công thái học và tính tương thích

    Tuy nhiên, sự gọn gàng này đi kèm với những hạn chế về trải nghiệm sử dụng thực tế. Để có thể nằm vừa vặn trong khe sạc siêu mỏng, Slim Pen 2 buộc phải có thiết kế dẹt và đường kính nhỏ hơn đáng kể so với các loại bút stylus truyền thống.

    Thiết kế mỏng của bút Slim Pen 2 có thể trông đẹp mắt nhưng không tối ưu về mặt công thái học
    Thiết kế mỏng của bút Slim Pen 2 có thể trông đẹp mắt nhưng không tối ưu về mặt công thái học

    Đối với những người dùng có bàn tay lớn hoặc thường xuyên viết vẽ trong thời gian dài, thiết kế mỏng này có thể gây mỏi và khó cầm nắm chắc chắn. So với Microsoft Surface Pen vốn có đường kính lớn hơn, Slim Pen 2 cho cảm giác kém tự nhiên hơn khi thao tác.

    Thiết kế mỏng và hình chữ nhật của Slim Pen 2 khiến việc cầm nắm khó khăn hơn so với các loại bút dày như Surface Pen
    Thiết kế mỏng và hình chữ nhật của Slim Pen 2 khiến việc cầm nắm khó khăn hơn so với các loại bút dày như Surface Pen

    Hơn nữa, hệ sinh thái phụ kiện của Lenovo đang trở nên phức tạp hơn. Khe sạc trên ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 chỉ tương thích duy nhất với Slim Pen 2. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không thể tận dụng lại bút Yoga Pen từ thế hệ Gen 10, gây khó khăn trong việc thay thế hoặc sử dụng chung phụ kiện giữa các dòng máy khác nhau của hãng.

    So sánh đặc tính kỹ thuật giữa hai thế hệ bút

    Đặc điểmSlim Pen 2 (Gen 11)Yoga Pen (Gen 10)
    Vị trí lưu trữKhe sạc âm ở cạnh trướcHít từ tính cạnh máy hoặc nắp
    Độ dàyRất mỏng, dạng dẹtDày hơn, dạng tròn
    Độ chắc chắnRất cao (nằm trong khung)Trung bình (dễ rơi khi di chuyển)
    Tính tương thíchChỉ dành cho Gen 11Các dòng ThinkPad cũ hơn

    Dù không phải là một điểm trừ quá lớn, nhưng những người dùng chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng bút cảm ứng nên cân nhắc trải nghiệm trực tiếp ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 trước khi quyết định nâng cấp, đặc biệt nếu họ đã quen với cảm giác cầm nắm của các loại bút stylus truyền thống dày dặn hơn.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Khoa học - công nghệ
          Thiết kế bút Slim Pen 2 trên ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11: Đẹp mắt nhưng liệu có thực dụng?
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO