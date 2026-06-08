Thiết kế đột phá của Huawei MatePad Pro 2026: Siêu mỏng 4.7mm, chip Kirin T93 và màn OLED 144Hz Huawei MatePad Pro 2026 vừa chính thức ra mắt với thân máy siêu mỏng 4.7mm, vi xử lý Kirin T93 mạnh mẽ, màn hình OLED 144Hz cùng viên pin 10,400mAh ấn tượng.

Huawei đã chính thức làm dậy sóng thị trường công nghệ khi ra mắt thế hệ máy tính bảng cao cấp mới nhất mang tên Huawei MatePad Pro 2026. Sản phẩm gây chú ý lớn nhờ thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng, vi xử lý Kirin T93 thế hệ mới và hệ điều hành HarmonyOS 6.1 tối ưu cho công việc lẫn giải trí.

Huawei MatePad Pro 2026 ra mắt

Thiết kế mỏng nhẹ kỷ lục cùng màn hình OLED dẻo 144Hz

Điểm khác biệt lớn nhất trên Huawei MatePad Pro 2026 chính là thiết kế phần cứng cực kỳ ấn tượng. Thiết bị sở hữu lớp vỏ kim loại nguyên khối với độ mỏng chỉ 4.7mm và trọng lượng 439g, trở thành một trong những mẫu máy tính bảng màn hình lớn mỏng nhẹ nhất hiện nay.

Ở mặt trước, máy tích hợp màn hình OLED dẻo kích thước 12 inch, độ phân giải 3036 x 1952 pixel cùng tỷ lệ khung hình 3:2 tối ưu cho không gian làm việc. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa lên tới 1600 nits và chuẩn AI HDR. Bên cạnh đó, người dùng có thêm lựa chọn phiên bản Soft Light Edition ứng dụng công nghệ khắc nano tiên tiến giúp triệt tiêu hiện tượng phản chiếu ánh sáng.

Máy tính bảng mới của Huawei có thân máy khá mỏng

Cấu hình với vi xử lý Kirin T93 và hệ thống tản nhiệt 7.2W

Về sức mạnh bên trong, Huawei MatePad Pro 2026 được trang bị bộ vi xử lý Kirin T93 hoàn toàn mới do chính Huawei tự phát triển. Đối với phiên bản tiệm cận mang tên Enjoy Edition, máy sử dụng biến thể Kirin T93A. Theo công bố từ nhà sản xuất, thế hệ chip Kirin mới mang lại hiệu suất tổng thể tăng 25% so với thế hệ tiền nhiệm. Thiết bị đi kèm dung lượng RAM 12GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB.

Để đảm bảo hiệu năng ổn định trong thời gian dài, Huawei tích hợp hệ thống tản nhiệt stereo trung tâm công suất 7.2W, giúp máy duy trì nhiệt độ mát mẻ ngay cả khi xử lý các tác vụ đồ họa hay chơi game nặng.

Thời lượng pin 10,400mAh và trải nghiệm đa nhiệm với HarmonyOS 6.1

Dù có thân hình siêu mỏng, Huawei vẫn trang bị cho máy viên pin dung lượng lớn 10,400mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 66W, cho phép nạp đầy 100% pin trong 53 phút. Đặc biệt, tính năng sạc ngược có dây với công suất lên tới 40W giúp chiếc máy tính bảng này có thể đóng vai trò như một viên pin dự phòng cho các thiết bị khác.

Huawei MatePad Pro 2026 có dung lượng pin ấn tượng

Về mặt phần mềm, thiết bị chạy hệ điều hành HarmonyOS 6.1. Điểm nổi bật là tính năng Dual Desktop cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa giao diện tablet và desktop. Hệ sinh thái này hiện hỗ trợ hơn 200 phần mềm đạt chuẩn PC, mang lại trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp. Về khả năng nhiếp ảnh, máy được trang bị camera sau 50MP tự động lấy nét (hỗ trợ quay video 1080p) và camera trước 12MP phục vụ nhu cầu gọi video, chụp ảnh selfie cùng tính năng mở khóa khuôn mặt 2D.

Giá bán chi tiết và các phiên bản của Huawei MatePad Pro 2026

Huawei MatePad Pro 2026 mang đến 5 tùy chọn màu sắc bao gồm: Cherry Pink Gold, Condensed Light Blue, Floating White, Deep Space Gray và Bright Moon Silver.

Huawei MatePad Pro 2026 có giá phải chăng

Bảng giá cụ thể cho từng phiên bản niêm yết tại thị trường quốc tế: