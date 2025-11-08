Văn hóa - Giải trí Thiếu nhi Lâm Đồng tỏa sáng tại Liên hoan Nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc 2025 Từ ngày 8 - 10/8, Đội Nghệ thuật măng non Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tham gia Liên hoan Nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025 tại Hà Nội.

Đoàn thiếu nhi Lâm Đồng tham gia Liên hoan nghệ thuật toàn quốc

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 thiếu nhi đến từ 27 đơn vị Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi trong cả nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan, đoàn Lâm Đồng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức như: viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu diễn trong chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam lớn lên cùng đất nước”, tham dự Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo.

Đặc biệt, 2 em thiếu nhi của Đội Nghệ thuật măng non tỉnh được nhận học bổng vì có thành tích vượt khó học tốt, rèn luyện chăm chỉ và tích cực tham gia các hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi.

Trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó học tốt

Ngoài biểu diễn, các em còn được trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội qua các chuyến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Trấn Quốc, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Hồ Chí Minh và nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng.

Các em thiếu nhi Lâm Đồng tham gia hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa - lịch sử tại Hà Nội

Kết thúc Liên hoan, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong tham gia và đóng góp cho các hoạt động của chương trình. Đây là sự ghi nhận cho tinh thần nỗ lực, sáng tạo của tập thể cán bộ, huấn luyện viên và từng thành viên trong đoàn.

Hội đồng Đội Trung ương trao Bằng khen cho các đoàn

Liên hoan Nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc 2025 đã mang đến cho thiếu nhi Lâm Đồng cơ hội thể hiện tài năng, giao lưu cùng bạn bè khắp mọi miền đất nước. Những trải nghiệm từ chuyến đi không chỉ bồi đắp tri thức, kỹ năng mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên trong học tập, rèn luyện của các em.

Các đoàn thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Đây cũng là dấu ấn đẹp, tiếp thêm động lực để thế hệ măng non của tỉnh tiếp tục tự tin tỏa sáng ở những sân chơi lớn trong tương lai.