Thời sự Lâm Đồng Thiếu niên Lâm Đồng duy nhất đạt Giải Tài năng toàn quốc “Vươn cao ước mơ” Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty VTC Truyền thông Trực tuyến vừa tổ chức vòng chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng chương trình “Vươn cao ước mơ” dành cho thiếu niên Việt Nam.

Em Trần Ngọc Bích Trâm (lớp 9A2, Trường THCS Lê Lợi, xã Di Linh) là thiếu niên Lâm Đồng duy nhất đạt Giải Tài năng toàn quốc “Vươn cao ước mơ” năm 2025

Sau hơn 6 tháng triển khai, chương trình thu hút 15.717 bài dự thi từ thiếu niên 11–14 tuổi trên toàn quốc. Ở Vòng 1 – “Chia sẻ ước mơ”, các em trình bày ước mơ và khát vọng của mình. Vòng Bán kết – “Vươn tới ước mơ” chọn ra 100 thí sinh, cùng người đồng hành chia sẻ quá trình hiện thực hóa ước mơ. Tại chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục trình bày kế hoạch cụ thể, lộ trình và mục tiêu để biến ước mơ thành hiện thực, gắn với học tập, trau dồi tri thức và rèn kỹ năng.

Em Trần Ngọc Bích Trâm (thứ 4 từ trái qua) nhận Giải Tài năng tại vòng Chung kết toàn quốc “Vươn cao ước mơ” năm 2025

Trong số 10 giải thưởng toàn quốc, Lâm Đồng có một đại diện duy nhất được vinh danh đó là em Trần Ngọc Bích Trâm, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Lê Lợi, xã Di Linh. Với phần thể hiện tự tin, Bích Trâm đã xuất sắc giành Giải Tài năng. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân em mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, đồng hành của gia đình, thầy cô và phong trào Đội tại địa phương.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các em thiếu niên tại vòng Chung kết "Vươn cao ước mơ" năm 2025

Kết quả của Bích Trâm là động lực để thiếu nhi Lâm Đồng tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, xây dựng ước mơ và hành động để vươn tới thành công, góp phần khẳng định vị thế của tuổi trẻ tỉnh nhà trên các sân chơi toàn quốc.