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    Quốc phòng - An ninh

    Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh

    Ngọc Ngà 15/07/2026 16:40

    Chiều 15/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm và trao quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh.

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    Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh

    Tại gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; đồng thời thông tin khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2026 điểm tại Phường 1 Bảo Lộc.

    Đây là cơ sở quan trọng để 49 xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức diễn tập đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

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    Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng thông tin kết quả diễn tập với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh

    Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng cũng khẳng định, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

    Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh và thành tích đặc biệt xuất sắc của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

    Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, đồng thời chúc Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng giáo dục con cháu và thế hệ trẻ.

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    Lãnh đạo xã Đức Trọng tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh

    Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và lực lượng vũ trang địa phương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

    Ngọc Ngà Ngọc Ngà

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    Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
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        Quốc phòng - An ninh
        Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh
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