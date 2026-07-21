Đời sống Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công Sáng 21/7, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đến thăm, tặng quà 18 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tân Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Tà Năng.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương

Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi các hoạt động tri ân của lực lượng vũ trang tỉnh hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khoẻ của các cựu chiến binh

Tại những nơi đến thăm, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt và tình hình phát triển kinh tế của các gia đình chính sách. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chăm lo người có công.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Tân Hội

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo xã Hiệp Thạnh tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; tích cực giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo xã Đức Trọng tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Dịp này, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng trao những phần quà ý nghĩa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến 18 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo xã Ninh Gia tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và quân đội; đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo xã Ta Hine tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng