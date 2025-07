Chính trị Thiếu tướng Trương Minh Đương dự Đại hội Đảng bộ xã Đam Rông 3 Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, sáng 24/7, Đảng bộ xã Đam Rông 3 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đại diện các ban xây dựng Đảng; cùng 120 đại biểu chính thức, đại diện cho 447 đảng viên thuộc 27 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ xã.

Các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng dự Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đam Rông 3 lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định cơ hội, định hướng cho toàn Đảng bộ và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả phiên trù bị; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; báo cáo chính trị trình Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Liêng Hót Ha Hai, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 3 thông qua báo cáo tại Đại hội

Bên cạnh đó, đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện: Đại hội Đảng bộ xã Đam Rông 3, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đam Rông 3 báo cáo tại Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã Đam Rông 3 lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu tập trung huy động các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và toàn diện. Phấn đấu đưa xã Đam Rông 3 đến năm 2030 trở thành xã phát triển khá của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trần Đức Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã đặt ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể; 4 nhiệm vụ trọng tâm; 4 đột phá phát triển; 3 chương trình trọng tâm.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Đồng thời, xác định một số công trình, dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có tính lan tỏa, kết nối liên vùng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhằm phục vụ chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm và các đột phá phát triển của địa phương.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Đạ Rsal, xã Đạ M’Rông trước đây và xã Đam Rông 3 ngày nay đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thiếu tướng Trương Minh Đương trao tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Đại hội

Thiếu tướng Trương Minh Đương đề nghị Đại hội và Đảng bộ xã Đam Rông 3 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai chương trình hành động ngay sau Đại hội gồm: Nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất tư tưởng, phát huy được những mặt mạnh của từng xã cũ; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Sớm ổn định bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, hiểu dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực và uy tín đảm đương các nhiệm vụ trong tình hình mới; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái trong Đảng; xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ, đảng viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Đam Rông cũ dự Đại hội

Cán bộ chủ chốt phải thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe người dân, đề cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ của Nhân dân. Tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội; phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết Nhân dân và giám sát, phản biện xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Đảng bộ xã Đam Rông 3 cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh Lâm Đồng về chuyển đổi số. Cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của địa phương.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; phát triển toàn diện văn hóa, xã hội. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; nâng cao chất lượng y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đam Rông 3 ra mắt Đại hội

Phát triển mạnh phong trào văn hóa, thể thao quần chúng; thực hiện tốt chính sách việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn.

Phát huy vai trò của lực lượng công an xã chính quy, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống bất ổn về an ninh ở cơ sở, thực hiện thật tốt công tác quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng ở địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đam Rông 3 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh

Thiếu tướng Trương Minh Đương gửi gắm và tin tưởng, bước vào nhiệm kỳ mới, với truyền thống đoàn kết, cùng với những thành quả trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Đam Rông 3 sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách; vững vàng bước vào một thời kỳ mới, phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc hơn.

Đặc biệt là hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu dự Đại hội

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũ đã tổ chức công bố công tác cán bộ; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đam Rông 3 gồm 22 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí.

Đồng chí Liêng Hót Ha Hai được chỉ định giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuyên và đồng chí Trần Đức Bắc giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.