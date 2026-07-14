ThinkPad P16s Gen 5 AMD ra mắt: RAM 96GB LPCAMM2 và màn hình OLED 120Hz đỉnh cao Lenovo chính thức phát hành ThinkPad P16s Gen 5 AMD trên toàn cầu, sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Ryzen AI 9, card đồ họa RTX Pro Blackwell và trọng lượng chỉ từ 1,75kg.

Lenovo vừa chính thức giới thiệu mẫu máy trạm di động ThinkPad P16s Gen 5 (phiên bản AMD) trên thị trường toàn cầu. Đây là bản nâng cấp đáng giá so với thế hệ tiền nhiệm, tập trung vào hiệu suất xử lý AI và công nghệ bộ nhớ mới, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng chuyên nghiệp trong một thân máy mỏng nhẹ.

ThinkPad P16s Gen 5 tích hợp nhiều phần cứng mạnh mẽ bên trong bộ khung nặng chưa đầy 2 kg.

Sức mạnh từ nền tảng AMD Gorgon Point và RAM LPCAMM2

Điểm thay đổi cốt lõi trên ThinkPad P16s Gen 5 là việc chuyển sang sử dụng nền tảng Gorgon Point mới nhất của AMD. Người dùng có thể tùy chọn cấu hình cao nhất với bộ vi xử lý Ryzen AI 9 HX Pro 470, mang lại khả năng tính toán vượt trội cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo và đồ họa phức tạp.

Đáng chú ý, chiếc laptop 16 inch này hỗ trợ bộ nhớ RAM lên đến 96 GB chuẩn LPCAMM2. Đây là công nghệ RAM mới giúp tối ưu hóa không gian bên trong máy, đồng thời cung cấp băng thông lớn và tiết kiệm điện năng hơn so với các chuẩn RAM truyền thống. Đi kèm với đó là ổ cứng SSD PCIe Gen 5 dung lượng tối đa 2 TB, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu ở mức cao nhất hiện nay.

Đồ họa chuyên dụng và tùy chọn màn hình OLED 120Hz

Về khả năng xử lý hình ảnh, ThinkPad P16s Gen 5 AMD có thể trang bị card đồ họa rời Nvidia RTX Pro 2000 Blackwell. GPU này sở hữu 3.328 nhân CUDA, 8 GB VRAM và băng thông bộ nhớ 384 GB/s, hỗ trợ tốt cho các công việc thiết kế 3D, dựng phim và mô phỏng kỹ thuật.

Hệ thống hiển thị cũng là một điểm nhấn lớn. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu màn hình OLED độ phân giải 2.880 x 1.800 pixels, hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) từ 30 Hz đến 120 Hz. Với độ sáng tối đa 500 nits, màn hình này không chỉ mang lại trải nghiệm mượt mà mà còn đảm bảo độ chính xác màu sắc cao cho giới sáng tạo nội dung.

ThinkPad P16s Gen 5 AMD được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật quan trọng của ThinkPad P16s Gen 5 AMD:

Thành phần Thông số cấu hình cao nhất Vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 Bộ nhớ RAM 96 GB LPCAMM2 Lưu trữ 2 TB PCIe Gen 5 SSD Đồ họa Nvidia RTX Pro 2000 Blackwell (8 GB VRAM) Màn hình 16 inch OLED, 2.8K, 120 Hz VRR, 500 nits Pin & Sạc 90 Wh (Sạc 140 W) / 60 Wh (Sạc 100 W) Trọng lượng Từ 1,75 kg

Tính di động và thời lượng pin

Mặc dù sở hữu màn hình lớn 16 inch và cấu hình máy trạm, ThinkPad P16s Gen 5 vẫn duy trì tính di động cao với trọng lượng bắt đầu từ 1,75 kg. Kích thước thân máy được tối ưu với độ dày dao động từ 11,45 mm đến 18,15 mm.

Để duy trì hoạt động bền bỉ, Lenovo cung cấp hai tùy chọn pin: 60 Wh đi kèm sạc 100 W hoặc 90 Wh hỗ trợ sạc nhanh 140 W. Điều này giúp người dùng linh hoạt lựa chọn tùy theo nhu cầu di chuyển hoặc làm việc cố định tại văn phòng.

Tại thị trường Mỹ, mẫu máy này đang được niêm yết với giá khởi điểm từ 5.299 USD cho cấu hình sẵn có (bao gồm Ryzen AI 7 Pro 450, 64 GB RAM và RTX Pro 1000). Trong khi đó, tại thị trường Hong Kong, mức giá bắt đầu từ khoảng 2.299 USD cho phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình IPS 1200p và cấu hình thấp hơn.