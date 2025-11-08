Dòng chảy thông tin Thổ Nhĩ Kỳ: Động đất khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận trận động đất đã kéo theo khoảng 20 dư chấn có độ lớn từ 3,5 đến 4,6.

(Nguồn: usgs.gov)

Trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra vào tối 10/8 (giờ địa phương) tại thị trấn Sindirgi thuộc tỉnh Balikesir, phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến ít nhất 1 nạn nhân thiệt mạng và 29 người khác bị thương, cùng hàng chục ngôi nhà bị sập.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận trận động đất đã kéo theo khoảng 20 dư chấn có độ lớn từ 3,5 đến 4,6. Rung chấn có thể cảm nhận được cách đó khoảng 200 km về phía Bắc ở Istanbul - thành phố có hơn 16 triệu người sinh sống

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya, 1 người phụ nữ 81 tuổi đã tử vong ngay khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập ở Sindirgi. 4 nạn nhân khác cũng đã được cứu khỏi ngôi nhà này. Không có người bị thương nào ở trong tình trạng nguy kịch.

Ông Yerlikaya cho biết có tổng cộng 16 ngôi nhà trong khu vực bị sập, hầu hết đều bị bỏ hoang và không được sử dụng. Bên cạnh đó, 2 tòa tháp nhà thờ Hồi giáo cũng bị đổ.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các đội cứu hộ yêu cầu giữ im lặng để họ có thể lắng nghe dấu hiệu của sự sống bên dưới những đống đổ nát.

Ngay sau khi xảy ra trận động đất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ra tuyên bố bày tỏ hy vọng tất cả những người dân bị ảnh hưởng sớm bình phục.

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên hứng chịu động đất do nằm ở vị trí giao nhau của các mảng kiến tạo với nhiều đứt gãy đang hoạt động.

Tháng 2/2023, trận động đất có độ lớn 7,8 đã khiến hơn 53.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh phía Nam và Đông Nam.

Ngoài ra, trận động đất kinh hoàng này còn cướp đi sinh mạng của gần 6.000 nạn nhân khác ở miền Bắc nước láng giềng Syria./.