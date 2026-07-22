Tin mới

    Giáo dục - Đào tạo

    Thời điểm hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại các xã biên giới

    TTXVN 22/07/2026 08:41

    Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.

    info-lien-cap.jpg

    Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

    Công điện nêu: Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới đất liền tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026; Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 20/6/2026; khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo mục tiêu, kế hoạch, thời hạn đề ra, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

    Theo www.vietnamplus.vn
    https://www.vietnamplus.vn/thoi-diem-hoan-thanh-xay-dung-truong-pho-thong-noi-tru-lien-cap-giai-doan-1-tai-cac-xa-bien-gioi-post1125553.vnp
    Copy Link
    https://www.vietnamplus.vn/thoi-diem-hoan-thanh-xay-dung-truong-pho-thong-noi-tru-lien-cap-giai-doan-1-tai-cac-xa-bien-gioi-post1125553.vnp

    Đọc tiếp

    x

    Đọc nhiều

      Giáo dục - Đào tạo
      Thời điểm hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại các xã biên giới
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO