Thời điểm kê khai hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT

Trường hợp người mua nhận được hóa đơn điều chỉnh đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 91/2026/TT-BTC thì người mua kê khai vào kỳ nhận được hóa đơn điều chỉnh.

Theo bà Huỳnh Thanh Hoài (TPHCM) tham khảo quy định tại Thông tư số 89/2026/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) hướng dẫn chi tiết các trường hợp kê khai thuế GTGT, văn bản có đề cập: Trường hợp người mua nhận được hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] của kỳ tính thuế nhận được hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế).

Bà Hoài hỏi, trường hợp người mua nhận được hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế khác kỳ kê khai thuế do hóa đơn gốc người bán xuất bị sai (sai về đơn giá, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế GTGT) thì có phải kê khai điều chỉnh lại kỳ gốc (kỳ phát sinh hóa đơn bị sai sót) hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 10 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định số252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026:

"Điều 12. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác

... 6. Người nộp thuế khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế, khoản thu khác có sai, sót thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này như sau:

... Riêng trường hợp người nộp thuế phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai, sót thì thực hiện kê khai theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng;".

Căn cứ khoản 6 Điều 23 Nghị định số181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025:

"Điều 23. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

... 6. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai, sót thì được khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế như sau:

a) Người nộp thuế thực hiện khai bổ sung vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót nếu việc khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn của tháng, quý đó, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc bị thu hồi số tiền thuế đã được hoàn tương ứng và nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

b) Người nộp thuế thực hiện khai vào tháng, quý phát hiện sai, sót nếu việc khai thuế được thực hiện vào tháng, quý phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển sang tháng, quý sau".

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 10 Thông tư số91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026:

"Điều 10. Xử lý hóa đơn điện tử đã lập

... 6. Áp dụng hóa đơn điều chỉnh, thay thế

... d) Hóa đơn điều chỉnh đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này thì người bán kê khai vào kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh, người mua kê khai vào kỳ nhận được hóa đơn điều chỉnh... ".

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 10 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Trường hợp người mua nhận được hóa đơn điều chỉnh đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 91/2026/TT-BTC thì người mua kê khai vào kỳ nhận được hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai, sót thì được khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP.

Đề nghị bà căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các văn bản pháp luật để thực hiện theo đúng quy định.