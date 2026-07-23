Thời điểm nộp hồ sơ giảm tiền sử dụng đất

Bố của bà Hạnh Mai (Lào Cai) là người hưởng chính sách như thương binh (tỷ lệ tổn thương cơ thể 25%, công nhận năm 1985) và được tặng nhiều Huân chương. Năm 2017, bố bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được ghi nợ tiền sử dụng đất. Năm 2018, bố bà qua đời.

Tháng 4/2025, bà Mai hoàn tất thủ tục nhận thừa kế; ngày 24/6/2025, bà đã nộp đủ khoản tiền sử dụng đất còn ghi nợ theo thông báo của cơ quan thuế và ngày 30/6/2025 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình.

Bà Mai hỏi, người thừa kế có được bổ sung hồ sơ chứng minh người để lại di sản là người hưởng chính sách như thương binh để đề nghị xác định lại tiền sử dụng đất hay không?

Việc bố bà đã mất trước thời điểm thanh toán nợ tiền sử dụng đất có làm mất quyền hưởng chính sách giảm tiền sử dụng đất hay không?

Nếu được xác định lại, mức giảm sẽ căn cứ theo quy định tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ tài chính năm 2017 hay thời điểm người thừa kế thanh toán nợ vào năm 2025?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 6 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:

"Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

… 6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định".

Căn cứ khoản 2 Điều 14 và điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:

"Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất

… 2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

… 2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

… b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường".

Căn cứ các quy định trên, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng giảm tiền sử dụng đất được xem xét giảm tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường theo quy định.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng chưa nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường; đồng thời người nộp thuế đã nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, sau đó hộ gia đình, cá nhân mới nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền sử dụng đất thì không đúng quy định về tính thống nhất của thành phần hồ sơ và thời điểm đề nghị miễn, giảm nên không có cơ sở để xem xét giảm tiền sử dụng đất.

Cơ quan thuế căn cứ các quy định pháp luật cùng hồ sơ cụ thể để xem xét, giải quyết. Nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ cơ quan thuế nơi có đất để được giải đáp cụ thể.

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