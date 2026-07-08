Thời điểm ra mắt The Elder Scrolls 6: Vì sao người hâm mộ phải chờ đến năm 2028? Dù Microsoft ưu tiên các thương hiệu chủ lực, The Elder Scrolls 6 dự kiến chỉ ra mắt sớm nhất vào năm 2028 do quy trình phát triển và định hướng phần cứng mới.

Người hâm mộ dòng game nhập vai (RPG) thế giới mở của Bethesda có lẽ cần chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chờ đợi dài hơi. Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín từ giới công nghệ, hậu bản của huyền thoại Skyrim sẽ không thể xuất hiện trước năm 2028, bất chấp việc Microsoft đang dồn lực ưu tiên cho dự án này.

Lộ trình phát triển kéo dài đến cuối thập kỷ

Trong một buổi thảo luận gần đây, Jason Schreier - chuyên gia phân tích từ Bloomberg - nhận định rằng The Elder Scrolls 6 (TES6) khó có thể ra mắt trong ít nhất 2 đến 3 năm tới. Theo dự báo của Schreier, thời điểm sớm nhất để dự án này trình làng là năm 2028, thậm chí có thể lùi sang năm 2029 hoặc muộn hơn. Nhận định này trùng khớp với thông tin từ Jez Corden của Windows Central, người từng khẳng định dự án RPG thế giới mở này vẫn còn ở khoảng cách rất xa.

Banner giới thiệu dự án The Elder Scrolls 6 của Bethesda.

Kể từ khi Skyrim ra mắt vào năm 2011, cộng đồng game thủ đã phải chờ đợi hơn một thập kỷ. Sau đoạn trailer ngắn ngủi vào năm 2018, Bethesda vẫn chưa công bố thêm bất kỳ hình ảnh thực tế hay video gameplay nào. Dù Giám đốc sản xuất Todd Howard từng tiết lộ vào tháng 3 rằng hiện đã có nhiều bản thử nghiệm (playable builds) nội bộ, nhưng khối lượng công việc để hoàn thiện một thế giới quy mô như The Elder Scrolls là cực kỳ khổng lồ.

Tác động từ chiến lược phần cứng và biến động nhân sự

Sự chậm trễ của TES6 một phần được cho là do sự tập trung của studio vào Starfield trong những năm qua. Hiện tại, Microsoft đang chịu áp lực lớn trong việc gia tăng sản lượng từ các thương hiệu phổ biến nhất như Fallout, Halo và The Elder Scrolls. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy tập đoàn này sẽ ép buộc Bethesda phải phát hành sớm sản phẩm khi chưa đạt độ chín về chất lượng.

Đáng chú ý, tình trạng bất ổn và cắt giảm nhân sự tại Microsoft được cho là không ảnh hưởng trực tiếp đến đội ngũ phát triển chính của TES6. Trong khi các bộ phận thuộc ZeniMax (đơn vị vận hành The Elder Scrolls Online) và id Software (nhà phát triển Doom) chịu tổn thất nặng nề về nhân sự, dự án TES6 vẫn được bảo vệ như một ưu tiên hàng đầu của Xbox.

Kỳ vọng vào kỷ nguyên Project Helix

Việc ấn định mốc thời gian 2028-2029 đặt The Elder Scrolls 6 vào tâm điểm của kỷ nguyên "Project Helix" - tên mã cho thế hệ phần cứng tiếp theo của Xbox. Nhiều khả năng, tựa game này sẽ được tối ưu hóa để tận dụng tối đa sức mạnh của các dòng console mới, thay vì bị giới hạn bởi hiệu năng của Series X/S hiện tại.

Bên cạnh đó, các chuyên gia dự đoán TES6 sẽ là quân bài chiến lược để Microsoft khẳng định vị thế độc quyền. Tương tự như cách Gears of War: E-Day được định hướng chỉ dành cho PC và hệ sinh thái Xbox mới, The Elder Scrolls 6 được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy doanh số phần cứng của Microsoft trong tương lai.