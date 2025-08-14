Ông Đỗ Bá Hùng (Hà Nội) hỏi, từ “thời điểm” khi xác định điều kiện về nhà ở và thu nhập nêu tại khoản 1 Điều 29, khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP được hiểu như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, "Trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định tại Khoản này".

Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định:

"1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Ông Đỗ Bá Hùng (Hà Nội) hỏi, từ "thời điểm" trong các nội dung trên được hiểu như thế nào?

Giả sử Văn phòng đăng ký đất đai có văn bản xác nhận cho ông Hùng ngày 03/3/2025; UBND xã có văn bản xác nhận cho ông ngày 05/3/2024; ông hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư ngày 07/3/2025 (vẫn trong thời gian tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư) thì có bảo đảm về quy định "thời điểm" như trên không?

Trường hợp trong ngày 04/3/2025, ông Hùng phát sinh hợp đồng chuyển nhượng bất động sản tại nơi có dự án nhà ở xã hội; ngày 06/3/2025, ông phát sinh thu nhập ảnh hưởng tới điều kiện về thu nhập thì như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội

Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định về điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

"1. Trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội''.

Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định, trách nhiệm xác nhận cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP do Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành chính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội thực hiện.

Tại Điều 7 Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quy định cụ thể mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội đối với trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình (Mẫu số 02) và trường hợp có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người (Mẫu số 03).

Điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội

Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định về điều kiện thu nhập như sau:

"1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội là có mức thu nhập hằng tháng thực nhận theo bảng tiền công, tiền lương trong 01 năm liền kề kể từ thời điểm người có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư.

Chinhphu.vn