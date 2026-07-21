Thời gian đóng BHXH bắt buộc để hưởng chế độ thai sản

Người lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Bà Giang Hồng (TPHCM) đóng BHXH được 8 tháng (8/2024-3/2025). Ngày 19/3/2025, bà sinh con nhưng công ty nơi bà làm việc đã giải thể từ ngày 07/01/2025. Khi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản, bà được cơ quan BHXH thông báo không đủ điều kiện. Bà Hồng hỏi, bà có được hưởng chế độ thai sản không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản, người lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Theo hồ sơ xác minh, Nhóm trẻ - Lớp Mẫu giáo nơi bà Hồng công tác đã giải thể theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của UBND phường Dĩ An.

Theo đó, từ tháng 01/2025, người lao động tại đơn vị nêu trên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Từ khi có Quyết định giải thể, đơn vị không làm hồ sơ báo giảm lao động, không thông báo đến BHXH cơ sở Dĩ An.

BHXH cơ sở Dĩ An đã thực hiện giảm quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp của 03 người lao động từ tháng 01/2025 đến tháng 03/2025, trong đó có bà Hồng. Vì vậy, thời gian tham gia BHXH được xác nhận từ tháng 08/2024 đến tháng 12/2024 là 05 tháng.

Đối chiếu với quy định trên, bà Hồng có thời gian tham gia BHXH bắt buộc là 05 tháng trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.