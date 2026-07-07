Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp khi có bằng thạc sĩ

Bà Phạm Hà Anh (Đắk Lắk) hỏi, sau khi Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực, trường hợp giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II (V.07.04.31), nếu đã có bằng thạc sĩ thì cần có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III bao nhiêu năm?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, các trường hợp giáo viên THCS được xét thăng hạng theo đề án, kế hoạch phê duyệt trước ngày 30/6/2026 thì tiếp tục thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, bao gồm:

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập.

- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, khoản 4 Điều 10 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT: "Trường hợp giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) nếu đã có bằng thạc sĩ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của Giáo viên trung học cơ sở hạng II và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định tại điểm k khoản 4 Điều 4 Thông tư này".

Do đó, nếu bà Phạm Hà Anh đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III và có bằng thạc sĩ đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên THCS thì bà chỉ cần đủ từ 6 năm giữ hạng là được xác định đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ hạng III khi đăng ký xét thăng hạng lên hạng II.