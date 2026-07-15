Ông Lê Minh Tú (Lào Cai) công tác trong đơn vị sự nghiệp công lập tại vùng đặc biệt khó khăn, hưởng phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Hiện ông được cử đi học 10 ngày/tháng trong vòng 6 tháng, đơn vị báo ông không được hưởng phụ cấp theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP trong tháng đó.

Ông Tú hỏi, trường hợp ông đi học 10 ngày như vậy có được hưởng chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019, trong đó, tại khoản 3 Điều 13 Nghị định đã quy định thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp:

"3. Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm:

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam".

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ) để được giải đáp.