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    Thời gian nghỉ không lương có được tính để nâng hạng giáo viên?

    09/08/2026 09:02

    Bà Nguyễn Thị Đoan Trang (Hà Nội) là Giáo viên THPT hạng III từ ngày 01/12/2015, đến nay nếu không tính thời gian tập sự là 9 năm công tác. Trong khoảng thời gian này, bà nghỉ không lương 9 tháng vì việc riêng.

    Bà Trang đã có bằng đại học. Hiện tại, trường bà đang có đợt xét nâng hạng Giáo viên THPT hạng II. Bà Trang hỏi, trường hợp của bà có đủ thời gian giữ chức danh nghề nghiệp 9 năm không?

    Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

    Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

    Đồng thời, theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 182/2026/NĐ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, thời gian nghỉ không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.

    Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021), thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương không được tính để nâng lương thường xuyên.

    Như vậy, thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng trở lên hiện đang không được tính vào thời gian công tác, giảng dạy liên tục để hưởng các chế độ, chính sách đối với nhà giáo. Trường hợp của bà Nguyễn Thị Đoan Trang đề nghị liên hệ cơ quan có thẩm quyền quản lý tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.


    Theo baochinhphu.vn
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      Thời gian nghỉ không lương có được tính để nâng hạng giáo viên?
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