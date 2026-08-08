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    Thời gian nghỉ và chế độ thai sản khi sinh con thứ hai

    08/08/2026 08:01

    Bà Lâm Lê (Bắc Ninh) sinh con thứ 2 sau ngày 01/7/2026 thì được nghỉ chế độ thai sản là 07 tháng, bên nhân sự công ty thông báo tiền hưởng chế độ thai sản chỉ được 06 tháng.

    Bà Lê hỏi, vậy tháng thứ 7 bà coi là nghỉ không lương, không hưởng chế độ BHXH có đúng không?

    Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

    Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật Dân số năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến công tác dân số:

    Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động số 49/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 71/2025/QH15 như sau: "Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; trường hợp sinh con thứ 02, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 07 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng".

    Căn cứ khoản 1 Điều 53 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động.

    Do vậy trường hợp người lao động sinh con thứ 2 từ ngày 01/7/2026, mà tại thời điểm sinh con có 01 con đẻ còn sống thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 7 tháng.


    Theo baochinhphu.vn
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