Thời gian nghỉ và mức trợ cấp thai sản khi sinh con thứ hai

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động 2019: "Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng".
Căn cứ Luật Dân số 113/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026:
- Điểm a khoản 1 Điều 14 quy định: Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 07 tháng.
- Khoản 1 Điều 29 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động số 49/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 71/2025/QH15: Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng…
Đối chiếu các quy định trên, bà được nghỉ thai sản từ ngày 01/6/2026 (trước ngày sinh 25/7/2026 khoảng gần 2 tháng). Tuy nhiên, để hưởng thời gian nghỉ 07 tháng khi sinh con thứ hai, bà cần lưu ý thời điểm sinh con phải từ ngày 01/7/2026 trở đi khi Luật Dân số có hiệu lực.
Mức trợ cấp thai sản = (tiền bình quân của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản x số tháng được nghỉ hưởng thai sản) + trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.