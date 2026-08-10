Thời gian nghỉ và mức trợ cấp thai sản khi sinh con thứ hai

Bà Hạ Uyên (TPHCM) sinh con thứ hai ngày 25/7/2026 và đã có thời gian đóng BHXH tại đơn vị trên 2 năm. Bà nghỉ thai sản từ ngày 01/6/2026, vậy bà có được hưởng chế độ thai sản 7 tháng theo quy định mới không? Được hưởng tiền thai sản là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động 2019: "Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng".

Căn cứ Luật Dân số 113/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026:

- Điểm a khoản 1 Điều 14 quy định: Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 07 tháng.

- Khoản 1 Điều 29 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động số 49/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 71/2025/QH15: Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng…

Đối chiếu các quy định trên, bà được nghỉ thai sản từ ngày 01/6/2026 (trước ngày sinh 25/7/2026 khoảng gần 2 tháng). Tuy nhiên, để hưởng thời gian nghỉ 07 tháng khi sinh con thứ hai, bà cần lưu ý thời điểm sinh con phải từ ngày 01/7/2026 trở đi khi Luật Dân số có hiệu lực.

Mức trợ cấp thai sản = (tiền bình quân của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản x số tháng được nghỉ hưởng thai sản) + trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.