Bố của bà Phạm Thị Kim Phương (Hà Nội) nhập ngũ tháng 12/1971, trực tiếp tham gia phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tháng 9/1977, xuất ngũ, chuyển ngành về công tác tại Công ty Kiến trúc I - Tổng cục Đường sắt.

Năm 1988, bố của bà Phương được công ty cử đi lao động tại CHDC Đức. Do biến động chính trị, bố của bà cùng nhiều lao động khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trở về nước vào tháng 9/1990.

Sau khi trở về nước, ngày 10/12/1990, Liên hiệp Đường sắt Việt Nam ban hành quyết định tiếp nhận và điều động bố bà Phương trở lại Công ty Kiến trúc I công tác. Tuy nhiên, do đơn vị gặp nhiều khó khăn, bố của bà không được bố trí việc làm ổn định trong thời gian dài. Sau này, khi thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ hưu trí, bố bà nhiều lần liên hệ Công ty để xin xác nhận thời gian công tác nhưng đến nay mới chỉ được xác nhận là từng là công nhân của đơn vị, còn thời gian công tác cụ thể chưa được xác nhận.

Bà Phương hỏi, thời gian bố của bà tham gia quân đội, chuyển ngành công tác tại doanh nghiệp nhà nước và thời gian được cử đi lao động hợp tác tại CHDC Đức theo quyết định của cơ quan nhà nước có được xem xét là quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để tính hưởng chế độ hưu trí hoặc các chế độ có liên quan theo quy định hiện hành hay không?

Trường hợp đủ điều kiện hoặc còn thiếu hồ sơ, gia đình cần liên hệ cơ quan nào và thực hiện những thủ tục gì để được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật?

Trường hợp hồ sơ gốc về quá trình công tác tại doanh nghiệp nhà nước đã bị thất lạc hoặc đơn vị sử dụng lao động không còn lưu giữ đầy đủ hồ sơ thì có được sử dụng các quyết định tiếp nhận, quyết định trở về nước, hồ sơ quân đội và các tài liệu liên quan khác để làm căn cứ xác minh thời gian công tác nhằm giải quyết chế độ hưu trí hay không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Điều 34 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH.

Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự giải quyết tính thời gian công tác đối với người lao động đi hợp tác lao động trước ngày 01/01/1995 đã về nước nhưng không đúng hạn hoặc về nước đúng thời hạn nhưng đơn vị cũ không bố trí, sắp xếp được việc làm.

Đề nghị bố của bà Phương mang toàn bộ hồ sơ có liên quan liên hệ với cơ quan BHXH nơi đơn vị quản lý cuối cùng của bố bà tham gia đóng BHXH để được xem xét, hướng dẫn.