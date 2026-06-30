Thời tiết đất liền 24h tới (01/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết ngày 01/07/2026: Bắc Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Trung Bộ nắng nóng cục bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều và tối.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên đất liền Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của mưa lớn diện rộng, trong khi các tỉnh miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa dông vào thời điểm chiều tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du.

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du. Trung Bộ: Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng trên 35 độ C; chiều tối có mưa dông cục bộ.

Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng trên 35 độ C; chiều tối có mưa dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng xen kẽ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C (có nơi dưới 22 độ C), cao nhất 29-32 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C (có nơi dưới 22 độ C), cao nhất 29-32 độ C. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế)

Có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C (phía Nam có nơi trên 35 độ C).

Duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng đến Bình Thuận)

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

Khu vực chung: Có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp và sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc do mưa lớn cục bộ.

Khuyến cáo: Người dân nên thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết ngắn hạn để chủ động phương án di chuyển và bảo vệ tài sản, đặc biệt vào thời điểm chiều tối khi dông lốc dễ xảy ra.