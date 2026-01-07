Thời tiết đất liền 24h tới (02/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24h tới ngày 02/07/2026: Vùng núi Bắc Bộ và khu vực Nam Bộ đón mưa to đến rất to; trong khi đó, Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng nóng.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên đất liền có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của các hình thế gây mưa, trong khi miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa lớn tập trung vào đêm và sáng, vùng núi có nơi mưa rất to.

Mưa lớn tập trung vào đêm và sáng, vùng núi có nơi mưa rất to. Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 35 độ C.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa vừa và dông rải rác xuất hiện chủ yếu vào chiều và tối.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; ngày có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (có nơi dưới 22 độ C), cao nhất 30-33 độ C.

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; ngày có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (có nơi dưới 22 độ C), cao nhất 30-33 độ C. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng vùng núi và trung du đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to đến rất to vào đêm và sáng sớm.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C). Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Tây Nguyên và Nam Bộ

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Có mây, chiều và tối có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều và tối có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra:

Khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước.

Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng mưa đá và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc do mưa lớn kéo dài.

Người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều tối và đêm cần chú ý quan sát, tránh các khu vực có cây cao hoặc cột điện trong điều kiện dông lốc mạnh.