Thời tiết đất liền 24h tới (03/07/2026): Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ mưa rất to Dự báo thời tiết ngày 03/07/2026: Bắc Bộ và Hà Nội có mưa dông cục bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước phổ biến trạng thái có mây, mưa dông xuất hiện rải rác ở nhiều khu vực. Đáng chú ý, Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào đợt mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tập trung vào chiều và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 22 độ), cao nhất 31-34 độ (có nơi trên 34 độ).

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 22 độ), cao nhất 31-34 độ (có nơi trên 34 độ). Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (vùng núi có nơi dưới 23 độ), cao nhất 31-34 độ (có nơi trên 34 độ).

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ (có nơi trên 34 độ).

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ (có nơi dưới 20 độ), cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các phương án phòng tránh khi di chuyển và làm việc ngoài trời vào thời điểm xảy ra mưa lớn.

Nhìn chung, thời tiết trong 24h tới duy trì trạng thái mưa dông rải rác, người dân cần lưu ý các cảnh báo về lốc sét và mưa lớn cục bộ để đảm bảo an toàn.