Thời tiết đất liền 24h tới (03/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Nam Bộ dông rải rác Dự báo thời tiết 24h tới ngày 03/07/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to đến rất to về đêm. Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì mưa dông cục bộ, đề phòng lốc sét.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa diện rộng với cường độ lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa và dông cục bộ.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày mưa rào rải rác.

Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày mưa rào rải rác. Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ.

Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có điểm mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 22 độ), cao nhất 31-34 độ (có nơi trên 34 độ).

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 22 độ), cao nhất 31-34 độ (có nơi trên 34 độ). Đông Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (vùng núi có nơi dưới 23 độ), cao nhất 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 28-31 độ.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ (có nơi dưới 20 độ), cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp và sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Chủ động theo dõi các bản tin thời tiết ngắn hạn để có phương án di chuyển và sinh hoạt an toàn trong điều kiện mưa dông phức tạp.