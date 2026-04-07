Thời tiết đất liền 24h tới (05/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Nam Bộ dông về chiều Dự báo thời tiết ngày 05/07/2026: Bắc Bộ đón mưa lớn diện rộng, ven biển có gió giật mạnh cấp 11. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên đất liền Việt Nam có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các khu vực. Trong khi Bắc Bộ chịu tác động của mưa lớn diện rộng và gió mạnh ven biển, các tỉnh phía Nam duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Đông Bắc mưa to đến rất to.

Mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Đông Bắc mưa to đến rất to. Gió mạnh: Ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11.

Ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 22 độ), cao nhất 30-33 độ (có nơi trên 33 độ).

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 22 độ), cao nhất 30-33 độ (có nơi trên 33 độ). Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; riêng khu Đông Bắc mưa to đến rất to. Gió nam cấp 3, ven biển gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Trị. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, ngày nắng, mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, ngày mưa rào vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực ven biển Đông Bắc cần đề phòng gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11 gây nguy hiểm cho các hoạt động ngoài trời.

Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp do mưa lớn cục bộ.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thiên tai để có phương án ứng phó kịp thời, đặc biệt tại các khu vực ven biển và vùng núi phía Bắc.