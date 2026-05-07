Thời tiết đất liền 24h tới (06/07/2026): Tây Bắc Bộ mưa rất to, Nam Bộ nắng ráo Dự báo thời tiết ngày 06/07/2026: Khu vực Tây Bắc Bộ đón mưa rất to về đêm; các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng ráo, mưa dông rải rác vào chiều tối.

Dự báo trong 24 giờ tới, trạng thái thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của mưa dông, trong đó Tây Bắc Bộ có nơi mưa rất to; các khu vực còn lại từ miền Trung đến miền Nam phổ biến nắng ráo ban ngày, mưa dông xuất hiện cục bộ vào chiều tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đông Bắc Bộ và Hà Nội: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (có nơi dưới 24 độ C), cao nhất 30-33 độ C. Riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên nhiệt độ từ 26-29 độ C.

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (có nơi dưới 24 độ C), cao nhất 30-33 độ C. Riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên nhiệt độ từ 26-29 độ C. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (vùng núi có nơi dưới 24 độ C), cao nhất 30-33 độ C (có nơi trên 33 độ C).

Bắc và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nhiều mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C (có nơi dưới 25 độ C), cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C (có nơi trên 30 độ C).

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C (có nơi trên 30 độ C). Nam Bộ: Nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C (có nơi trên 33 độ C).

Nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C (có nơi trên 33 độ C). TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc, mưa lớn cục bộ có thể gây ra các hiện tượng thiên tai nguy hiểm.

Người dân khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời vào chiều tối cần chú ý quan sát các dấu hiệu thay đổi của thời tiết để chủ động tìm nơi trú tránh an toàn.