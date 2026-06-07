Thời tiết đất liền 24h tới (07/07/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông rải rác Dự báo thời tiết 24h tới ngày 07/07/2026: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác; Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to.

Trong 24 giờ tới, hình thái thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ và Trung Bộ là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa dông về chiều tối, cục bộ có nơi ghi nhận lượng mưa lớn kèm các hiện tượng cực đoan.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C; mưa rào tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C; mưa rào tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trung Bộ: Thời tiết ổn định với ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Thời tiết ổn định với ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông xuất hiện vào chiều và tối, cục bộ có mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và mưa đá.

Thời tiết chủ đạo trong 24 giờ tới là ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác tại nhiều khu vực trên cả nước.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C (có nơi dưới 24 độ C); cao nhất từ 32-35 độ C, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên đạt 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C (vùng núi có nơi dưới 25 độ C); cao nhất từ 32-35 độ C.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C (có nơi dưới 20 độ C), cao nhất từ 28-31 độ C (có nơi trên 31 độ C).

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng thêm hiện tượng mưa đá kèm theo mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo ngắn hạn và chuẩn bị các phương án ứng phó khi di chuyển ngoài trời vào thời điểm chiều tối.