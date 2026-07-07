Thời tiết đất liền 24h tới (08/07/2026): Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết ngày 08/07/2026: Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ mưa to; Trung Bộ duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên các vùng miền cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ phổ biến trạng thái ngày nắng, chiều tối chuyển mưa dông rải rác, trong khi các tỉnh miền Trung duy trì nắng nóng cục bộ.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ: Thời tiết chủ đạo là nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt ngưỡng 35 độ C.

Thời tiết chủ đạo là nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt ngưỡng 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông tập trung vào chiều và tối, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Khu vực Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Chiều tối mai (08/07) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (có nơi dưới 24 độ C); cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên nhiệt độ dao động 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Vùng núi đêm nay có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C (vùng núi có nơi dưới 25 độ C), cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C (có nơi dưới 20 độ C), cao nhất 26-29 độ C (có nơi trên 29 độ C).

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt tại Tây Nguyên và Nam Bộ, cần lưu ý thêm nguy cơ xảy ra mưa đá trong các cơn dông mạnh vào chiều tối.

Người dân khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời vào thời điểm chiều tối cần chủ động quan sát các dấu hiệu thay đổi của thời tiết để có biện pháp trú tránh an toàn.