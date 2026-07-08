Thời tiết đất liền 24h tới (09/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24h tới ngày 09/07/2026 cho thấy Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, trong khi Nam Bộ mưa dông về chiều tối.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của hình thế gây mưa lớn diện rộng, trong khi các tỉnh miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trạng thái thời tiết chủ đạo là mưa dông tập trung vào thời điểm chiều tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung tại vùng núi và trung du.

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung tại vùng núi và trung du. Trung Bộ: Nắng nóng duy trì diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C.

Nắng nóng duy trì diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông rải rác về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp do mưa lớn cục bộ.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để có phương án ứng phó phù hợp với các hiện tượng thời tiết cực đoan.