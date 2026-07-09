Thời tiết đất liền 24h tới (10/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết ngày 10/07/2026: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; trong khi đó Trung Bộ duy trì nắng nóng, Nam Bộ mưa dông về chiều tối.

Trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nằm trong vùng xoáy thấp gây mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngược lại, khu vực Trung Bộ phổ biến trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông vài nơi vào chiều tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to tập trung ở vùng núi và trung du.

Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to tập trung ở vùng núi và trung du. Trung Bộ: Ngày nắng, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có nắng nóng diện rộng.

Ngày nắng, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có nắng nóng diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 22 độ); cao nhất 28-31 độ (có nơi trên 31 độ).

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 22 độ); cao nhất 28-31 độ (có nơi trên 31 độ). Đông Bắc Bộ: Nhiều mây. Vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (vùng núi có nơi dưới 24 độ); cao nhất 30-33 độ.

Nhiều mây. Vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (vùng núi có nơi dưới 24 độ); cao nhất 30-33 độ. TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 31-33 độ.

Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to.

Phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Nam Trung Bộ (Đà Nẵng đến Bình Thuận)

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Khu vực chung: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt tại vùng núi Bắc Bộ, mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn dốc.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo ngắn để có phương án ứng phó kịp thời với các hiện tượng thời tiết cực đoan.