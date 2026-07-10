Thời tiết đất liền 24h tới (11/07/2026): Bắc Bộ mưa to đến rất to, Nam Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24h tới ngày 11/07/2026: Khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to về đêm và sáng sớm; Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng đến 36 độ C.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế chịu tác động của hình thái mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa rất to vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nam Trung Bộ: Ngày nắng, cục bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đạt 36 độ C.

Ngày nắng, cục bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đạt 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào khoảng thời gian chiều và tối.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (có nơi dưới 22 độ C), cao nhất 29-32 độ C (có nơi trên 32 độ C).

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (có nơi dưới 22 độ C), cao nhất 29-32 độ C (có nơi trên 32 độ C). Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (vùng núi có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 31-34 độ C.

Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế)

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 34 độ C).

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C (có nơi trên 31 độ C).

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đặc biệt lưu ý khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời vào thời điểm chiều tối và đêm.

Nhìn chung, thời tiết trong 24 giờ tới có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng, người dân cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo mưa dông cục bộ để có phương án ứng phó kịp thời.