Thời tiết đất liền 24h tới (12/07/2026): Bắc Bộ mưa to cục bộ, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết ngày 12/07/2026: Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa dông rải rác vào chiều tối; Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên đất liền có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ chủ đạo có mưa dông về chiều tối và đêm, trong khi Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng nóng.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 35 độ C.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối, đề phòng lốc sét.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây. Phía Bắc (từ Nghệ An đến Quảng Trị) có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực nêu trên đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Người dân khi lưu thông hoặc làm việc ngoài trời vào thời điểm chiều tối cần chú ý quan sát các dấu hiệu thay đổi của bầu trời để chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn.