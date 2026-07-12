Thời tiết đất liền 24h tới (13/07/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa rất to Dự báo thời tiết 24h tới ngày 13/07/2026: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông; Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa to đến rất to cục bộ.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn cục bộ vào thời điểm chiều tối và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tại phía Tây.

Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tại phía Tây. Trung Bộ: Thanh Hóa đến Huế có mưa dông cục bộ mưa to; Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Thanh Hóa đến Huế có mưa dông cục bộ mưa to; Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (có nơi dưới 23 độ); cao nhất 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (có nơi dưới 23 độ); cao nhất 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (vùng núi có nơi dưới 23 độ), cao nhất 32-35 độ.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ (có nơi trên 35 độ).

Tây Nguyên

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ (có nơi trên 30 độ).

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ (có nơi trên 32 độ).

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ (có nơi trên 32 độ). TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đặc biệt lưu ý khi di chuyển ngoài trời vào thời điểm chiều tối, nhất là tại các khu vực được cảnh báo có mưa to đến rất to như Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nhìn chung, thời tiết trong ngày 13/07/2026 duy trì trạng thái nắng nóng cục bộ tại miền Trung và mưa dông diện rộng về chiều tối tại các khu vực khác.