Thời tiết đất liền 24h tới (14/07/2026): Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa rất to Dự báo thời tiết 24h tới ngày 14/07/2026: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng trên 35 độ C, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to vào chiều tối.

Trong 24 giờ tới, trạng thái thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ngược lại, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đón đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa rất to tập trung vào chiều và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng trên 35 độ C; chiều tối có mưa rào vài nơi.

Ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng trên 35 độ C; chiều tối có mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo thiên tai: Nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C). Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C (vùng núi có nơi dưới 24 độ C), cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 34 độ C).

Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C (có nơi trên 30 độ C).

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to về chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C (có nơi trên 32 độ C).

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to về chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C (có nơi trên 32 độ C). TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các khu vực có mưa lớn cục bộ như Tây Nguyên, Nam Bộ và vùng núi phía Bắc, cần chú ý nguy cơ ngập úng đô thị và sạt lở đất.

Người dân khi lưu thông hoặc làm việc ngoài trời trong thời điểm xảy ra dông sét cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa các vật dụng bằng kim loại và cây cao.