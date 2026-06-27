Thời tiết đất liền 24h tới (28/06/2026): Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ mưa dông Dự báo thời tiết ngày 28/06/2026: Khu vực Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 38 độ C; Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối.

Trong 24 giờ tới, trạng thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C. Trong khi đó, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều tối và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Trung Bộ: Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to về đêm và sáng.

Mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to về đêm và sáng. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 34 độ C).

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 34 độ C). Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (vùng núi có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 31-34 độ C.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 36-38 độ C (có nơi trên 38 độ C).

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam nắng nóng cục bộ. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-37 độ C (có nơi trên 37 độ C), phía Nam 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C (có nơi trên 32 độ C).

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 35 độ C). TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực nêu trên đều có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân tại khu vực Trung Bộ cần chú ý các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày.