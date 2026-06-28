Thời tiết đất liền 24h tới (29/06/2026): Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt Dự báo thời tiết ngày 29/06/2026: Khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to vào đêm và sáng; Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trên 37 độ C; Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của mưa lớn diện rộng, trong khi các tỉnh miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông cục bộ xuất hiện chủ yếu vào thời điểm chiều tối và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trung Bộ: Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 34 độ C).

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 34 độ C). Đông Bắc Bộ: Khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C (có nơi trên 37 độ C).

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt; phía Nam nắng nóng cục bộ. Chiều tối có mưa rào rải rác và có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 35 độ C). TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp do mưa lớn cục bộ.

Người dân tại Trung Bộ cần chú ý phòng tránh các nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nắng nóng kéo dài và độ ẩm không khí thấp.

Người dân nên chủ động cập nhật các bản tin thời tiết tiếp theo để có kế hoạch di chuyển và sinh hoạt phù hợp, đặc biệt là vào thời điểm chiều tối khi dông lốc dễ xảy ra.