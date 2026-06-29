Thời tiết đất liền 24h tới (30/06/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24h tới từ đêm 29 đến ngày 30/06/2026: Bắc Bộ mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng; Trung Bộ nắng nóng diện rộng, Nam Bộ mưa dông về chiều.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của hình thế gây mưa, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trái lại, các tỉnh miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng, khu vực phía Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa to đến rất to tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm; đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Mưa to đến rất to tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm; đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Trung Bộ: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng gay gắt tiếp diễn, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối, cục bộ có điểm mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía Bắc 33-35 độ C (có nơi trên 35 độ C), phía Nam 35-37 độ C.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía Bắc 34-36 độ C (có nơi trên 36 độ C), phía Nam 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, mưa lớn cục bộ kéo dài có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ sạt lở đất đá.

Người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều tối và đêm cần chú ý quan sát, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan và giữ khoảng cách an toàn.