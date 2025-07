Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23-7, các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Phía Nam Phú Thọ, Sơn La có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to (15-30mm, có nơi trên 60mm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24 đến 25-7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong dông vẫn tiếp diễn.

Đêm qua (22-7), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 3) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Hồi 1 giờ sáng 23-7, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam suy yếu và tan dần.

Tuyến đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (trước quảng trường Lam Sơn) bị ngập sâu. Ảnh: TTXVN

Dự báo chi tiết các khu vực:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng Nam Phú Thọ, Sơn La có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

THANH HẢI

