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    Thời tiết ngày 1/8: Mưa dông tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước

    Bảo Tiên 01/08/2026 08:09

    Dự báo, ngày 1/8, Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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    Ảnh minh họa

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

    Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan và khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

    Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

    Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/8 tại các khu vực trên cả nước:

    Khu vực Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

    Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

    Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

    Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

    Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

    Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

    Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

    Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

    Theo nhandan.vn
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      Thời tiết ngày 1/8: Mưa dông tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước
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