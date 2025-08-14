Tin mới

    Thời tiết ngày 14/8: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa to đến rất to

    14/08/2025 06:57

    Dự báo, ngày 14/8, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối. Trung Bộ duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/8, Bắc Bộ trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 31-35 độ C.

    Trong khi đó, Trung Bộ trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

    Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

    Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/8 tại các khu vực trên cả nước:

    Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

    Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

    Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

    Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

    Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

    Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

    Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

    Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

    Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

    NGỌC BÍCH
    Theo nhandan.vn
    https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-148-nhieu-khu-vuc-tren-ca-nuoc-co-mua-to-den-rat-to-post900621.html
    Copy Link
    https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-148-nhieu-khu-vuc-tren-ca-nuoc-co-mua-to-den-rat-to-post900621.html

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Tin Tây Nguyên
              Thời tiết ngày 14/8: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa to đến rất to
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO