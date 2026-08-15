Nên biết Thời tiết ngày 15/8: Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/8, nhiều khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; trong khi Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Người dân Huế ứng phó với đợt nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/8, nhiều khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; trong khi Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trên biển, ngày và đêm 15/8, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; độ cao sóng từ 2-3m.

Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; độ cao sóng từ 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 15/8, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Thời tiết cụ thể các khu vực

- Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

- Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, riêng thành phố Huế 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 30-32 độ C.

Đêm qua và sáng sớm nay (15/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/8 đến 3 giờ ngày 15/8 có nơi trên 30mm như các trạm: Hồ Khe Hao (Hà Tĩnh) 39,2mm, Lao Bảo (Quảng Trị) 44,4mm, Mơ Ray (Quảng Ngãi) 35,4mm, Đoàn Kết (Lâm Đồng) 41,8mm, Thạnh Đông (An Giang) 32,8mm…/.