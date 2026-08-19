Đời sống Thời tiết ngày 19/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, áp thấp nhiệt đới gây sóng cao, biển động Dự báo, ngày 19/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt cao điểm mưa lớn diện rộng. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, miền bắc và Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Dự báo, từ sáng sớm 19/8 đến đêm 20/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 200mm.

Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 160mm.

Ngày và đêm 19/8, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 100mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 70mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 21/8, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị giảm dần.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, hồi 1 giờ sáng 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Theo dự báo, đến 1 giờ sáng 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía đông; sức gió duy trì cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới chuyển hướng tây tây bắc và giảm tốc độ xuống khoảng 5km/giờ.

Đến 1 giờ sáng 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 110km về phía đông đông bắc, tiếp tục mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3,5m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.