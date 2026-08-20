Nên biết Thời tiết ngày 20/8: Miền Trung mưa lớn, nhiều khu vực đề phòng dông lốc Từ ngày 20/8 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 20/8, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Bắc Bộ gió nhẹ; Đông Bắc Bộ gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất lần lượt 23-26 độ C và 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 24 độ C, Tây Bắc Bộ có nơi dưới 22 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Tại Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn.

Cũng theo Cơ quan khí tượng, từ ngày 20/8 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ ngày và đêm 21/8, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 20/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Thành phố Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới lúc 01 giờ ngày 20/8 có vị trí ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đặc khu Phú Quý đã có gió giật cấp 8; trạm Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-10. Vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Ngoài ra, ngày và đêm 20/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo ngày và đêm 21/8, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.