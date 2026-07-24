Đời sống Thời tiết ngày 24/7: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bắc Bộ mưa to đến rất to Dự báo, ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Lu-dông, Philippines tiếp tục di chuyển nhanh và có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng biển cao, biển động dữ dội.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Ludông của Philippines tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền, sáng sớm nay (24/7), Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi hơn 60mm.

Dự báo trong ngày và đêm 24/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 200mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi hơn 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi hơn 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to hơn 80mm.

Trên biển, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.



Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.