Nên biết Thời tiết ngày 25/7: Mưa lớn tại Bắc Bộ, nhiều khu vực cảnh báo lốc sét Bão số 2 mạnh lên và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, trong khi Bắc Bộ có mưa lớn, nhiều khu vực trên cả nước được cảnh báo dông, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Mưa lớn tại nhiều khu vực. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25/7, tâm bão số 2 (Noul) ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc và 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 580 km về phía Đông Nam.

Bão số 2 tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ, hướng về vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và có khả năng mạnh thêm lên cấp 12, giật cấp 14.

Đến 4 giờ ngày 26/7, tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc và 115,1 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão được xác định ở cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 27/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc và 113,8 độ Kinh Đông, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Sau đó, hệ thống này tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Theo nhận định hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với xác suất trên 80% đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 4-6 m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 25/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo có mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ; mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Ngày 25/7, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thanh Hóa dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 60mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày 25/7, các khu vực khác của Bắc Bộ và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ chiều và đêm 25/7, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Trong ngày và đêm 25/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Thời tiết ngày và đêm 25/7 cho các vùng:

Bắc Bộ

- Tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong khi khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng, các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa gia tăng vào chiều tối và đêm.

Hà Nội

- Trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và khu vực Nam đồng bằng sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

-Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to ở Cao nguyên Trung Bộ và mưa to ở Nam Bộ.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C tại Cao nguyên Trung Bộ và 30-33 độ C tại Nam Bộ.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, các khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có thể xảy ra mưa đá tại một số nơi. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng, tránh thiên tai và thời tiết cực đoan.