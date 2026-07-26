Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 26/7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển sâu vào nội địa và suy yếu dần. Bão không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, song vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh, sóng lớn và biển động dữ dội.

Lúc 4 giờ ngày 26/7, tâm bão số 2 ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12–13, tương đương 118–149km/giờ, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Đến 16 giờ cùng ngày, tâm bão được dự báo ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15–20km/giờ.

Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Khoảng 4 giờ ngày 27/7, bão đi tới khu vực phía Nam tỉnh Hồ Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục giảm cấp thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–10, sóng cao 3–5m. Vùng gần tâm bão có gió cấp 11–13, giật cấp 16, sóng cao 5–7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, sáng 26/7, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong ngày và đêm 26/7, Tây Bắc Bộ, khu vực từ thành phố Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ trên 50mm. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20–40mm, có nơi trên 100mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C.