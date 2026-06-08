Đời sống Thời tiết ngày 6/8: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông; tin cuối cùng về cơn bão số 3 Dự báo, ngày 6/8, nhiều nơi trên cả nước mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Bão số 3 suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông.

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 6/8, ở vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh; các vùng biển khác của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

* Đêm qua (5/8), bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 120,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 10-15km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới cơn bão này di chuyển theo hướng đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở miền Đông Nam Bộ). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.